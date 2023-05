Zagueiro confessa que fez pênalti e "inocenta" árbitra na Série C

O zagueiro Thiago Spice, do Amazonas, decidiu adotar o perfil sincero nas redes sociais. Depois de se envolver em um lance polêmico na vitória do seu time sobre o Remo, pela Série C do Brasileirão, o jogador afirmou que tocou o atacante do time paraense e "inocentou" a árbitra Charly Wendy Straub Deretti, que marcou a penalidade.

"Por mais que eu mesmo fiz alguns comentários que não foi pênalti. Tenho que admitir que sim, meu pé tocou no pé do atacante. Estão sendo injustos alguns comentários que estão fazendo sobre a árbitra do jogo sobre esse lance. É um toque leve onde eu mesmo perco a passada e até caio, foi pênalti sim. Espero ter esclarecido e vida que segue", escreveu ele.

O vídeo com o lance do pênalti viralizou nas redes sociais. Na imagem, o jogador do Remo recebe a bola na frente e cai na área. Atrás dele, o zagueiro Thiago Spice também caiu. Muitos torcedores acharam que a penalidade não deveria ter sido marcada.

Aqui o pênalti marcado pro Remo em outro ângulo. Não há nenhum toque! https://t.co/QevjBqYQE8 pic.twitter.com/L8GRhmsfNY — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) May 14, 2023

O Amazonas vencia por 2x0 quando o pênalti foi marcado. O atacante Muriqui anotou o gol na cobrança, mas o Amazonas venceu por 2x1, no estádio Baenão.