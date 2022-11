Zagueiro da França é cortado da Copa do Mundo

Kimpembe está fora da Copa do Mundo. O zagueiro vai desfalcar a seleção da França no Catar porque não conseguiu se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles direito. O corte foi anunciado nesta segunda-feira (14), bem como o substituto: Axel Disansi, que defende o Monaco.

A Federação Francesa de Futebol emitiu comunicado informando que nem o próprio Kimpembe se considerou apto para se recuperar o necessário para competir na Copa do Mundo. O zagueiro conversou com o médico da seleção, Franck Le Gall, e com o técnico Didier Deschamps.

O corte de Kimpembe foi a terceira baixa da França para a Copa do Mundo. Antes, a seleção perdeu os meias Kanté e Pogba também em função de lesões.

Outra novidade foi a convocação do atacante Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach. Agora, a lista com 26 jogadores está completa.

Os jogadores franceses convocados para a Copa do Mundo se apresentaram nesta segunda-feira no centro de treinamento de Clairefontaine.

A seleção francesa integra o Grupo D na Copa do Mundo do Catar e terá Austrália, Dinamarca e Tunísia como adversários na fase classificatória. A estreia no próximo dia 22, às 16h (horário de Brasília), contra os australianos, no estádio Al-Janoub.