Zagueiro da Juventus testa positivo para coronavírus

A Juventus anuciou, via comunicado oficial, que o zagueiro Daniele Rugani, de 24 anos, testou positivo para o novo coronavírus (COVID-19). Segundo a Velha Senhora, o jogador passa bem e está assintomático - ou seja, não apresenta sintomas. Pessoas com este quadro até podem transmitir a doença, mas o poder de contágio é baixo.

O time garantiu que já ativou todos os protocolos de isolamento estipulados, incluindo a listagem de pessoas que tiveram contato com o zagueiro.

Na atual temporada, Rugani atuou somente em sete partidas. Mas esteve no banco em quase todos os jogos da Juventus em 2019/2020. O time, aliás, tem no elenco o astro português Cristiano Ronaldo e os laterais brasileiros Danilo e Alex Sandro - convocados por Tite para os jogos do Brasil contra Bolívia e Peru, nos próximos dias 26 e 30, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A Itália é o principal foco, na Europa, do surto de coronavírus. Na última segunda-feira (9), o Comitê Olímpico Italiano (CONI) suspendeu todos os eventos esportivos até o dia 3 de abril. Incluindo as próximas rodadas do campeonato nacional, que tiveram os jogos adiados. A partida entre Inter de Milão e Getafe, pela Liga Europa, que aconteceria nesta quinta-feira (12), também foi adiada.

Além de Rugani, o Hannover, da segunda divisão alemã, confirmou o zagueiro Timo Hübers com o coronavírus. De acordo com o time, ele está em quarentena em casa e avisou a suspeita com antecedência, não tendo contato com outros atletas e funcionários.