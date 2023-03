Zagueiro de 21 anos morre após sofrer mal súbito em campo

Mais uma tragédia ocorreu dentro de campo neste domingo (5). O jovem zagueiro Sylla Moustapha, de 21 anos, do Racing Club de Abidjan, sofreu um mal súbito em partida do Campeonato da Costa do Marfim contra o SOL FC e acabou morrendo a caminho do hospital, deixando o futebol mundial de luto.

O zagueiro deu alguns passos para trás quase na risca central antes de cair. Um rival pede a entrada imediata dos socorristas. Sylla Moustapha foi atendido no gramado, mas veio a óbito a caminho do hospital. A imprensa marfinense disse que a causa da morte foi uma parada cardíaca.

????Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 ???????? face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo ????). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023

O jogo no Estádio Robert Champroux terminou com vitória por 3x1 dos donos da casa. Mas logo depois, a festa pela vitória acabou se transformando em tristeza quando o clube revelou a morte de seu defensor.

"Luto! Nosso zagueiro Sylla Moustapha morreu esta noite após um desconforto no solo durante a partida RCA x Sol FC. A administração apresenta sinceras condolências à família biológica. Descanse em paz Mustafá. Descanse em paz, Leão", escreveu o clube em suas redes sociais.

O ex-clube do defensor, Djobila AC também lamentou o ocorrido. "Luto por um campeão. Acabamos de receber a triste notícia da trágica morte de nosso ex-membro Moustapha Sylla, após uma parada cardíaca durante o jogo Racing Club x SOL FC a contar para a 20ª J da Ligue 1 da Costa do Marfim".

O enterro do defensor aconteceu nesta segunda-feira (6), no cemitério municipal de Dabou. O futebol da Costa do Marfim ficará em luto de uma semana.