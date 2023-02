Zagueiro diz que foi forçado a se aposentar da seleção da Espanha

Em um tom melancólico, o zagueiro Sergio Ramos anunciou nesta quinta-feira (23) o fim de seu ciclo na seleção espanhola. O comunicado foi feito por meio de suas redes sociais e o jogador não escondeu o descontentamento com Luis de la Fuente, novo técnico da Espanha. Na mensagem, ele diz que o seu fim de ciclo pela equipe foi por meio de uma ligação telefônica do treinador.

"Chegou a hora de me despedir da seleção nacional. Hoje recebi uma chamada do atual treinador que me disse que não conta e não contará comigo, independentemente do nível que eu possa mostrar", postou o defensor do Paris Saint-Germain, em seu Instagram.

Aos 36 anos, Ramos tem um currículo de primeira linha. São 180 jogos pela Espanha e 23 gols marcados. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 2010 e deu a volta olímpica após a final de duas Eurocopas: 2008 e 2012. No seu texto desta quinta, nas redes sociais, o defensor revela que o fim de sua carreira na seleção não foi decidido levando em conta fatores esportivos.

"É o fim de uma jornada que eu esperava ser mais longa e que terminasse com um sabor melhor na boca depois de todos os sucessos que alcançamos. Ela termina não porque meu desempenho não esteve à altura, mas por outras razões que, sem as ter ouvido, tenho sentido", afirmou Ramos.

Ele também usou a ironia para cutucar o no novo treinador e citou atletas veteranos que seguem tendo destaque em suas seleções, independentemente do fator idade.

"Olho com inveja e admiração para Messi, Modric, Pepe: são a essência, a tradição, os valores, a meritocracia e a justiça no futebol. Infelizmente não será assim para mim porque futebol nem sempre é justo e futebol nunca é só futebol."

O jogador, que fez história no Real Madrid, se despede confessando estar contrariado com a situação. No entanto, ele achou espaço no texto para, também, agradecer por sua trajetória nos campos.

"Assumo tudo isso com tristeza e quero compartilhar. Mas também estou de cabeça erguida e muito grato por todos esses anos. Levo comigo memórias indeléveis, os títulos que ganhamos e festejamos juntos, e o orgulho de ser o jogador espanhol com mais partidas internacionais. Agora vou torcer por meu país a partir de casa", disse o zagueiro.