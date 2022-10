Zagueiro do Barcelona passa com carro por cima de pé de torcedora

O zagueiro Ronald Araujo, do Barcelona, protagonizou um acidente nesta segunda-feira (31), na saída de um treinamento. Após atender fãs, quando deu autógrafos e tirou fotos, o jogador uruguaio acelerou o carro e passou com o pneu por cima do pé de uma torcedora.

O momento foi captado pela TV espanhola El Chiringuito. No vídeo, é possível ver a mulher gritando de dor. Ao perceber o que aconteceu, o defensor encostou o veículo e prestou atendimento. Segundo a imprensa local, o acidente não teve consequências, e a torcedora também recebeu auxílio médico do Barcelona.

Vale lembrar que Ronald Araujo, de 23 anos, teve uma avulsão no tendão do músculo adutor da coxa direita em setembro. Por causa da lesão, zagueiro deve perder a Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro.

???? Vaya susto… ????



???? Pero BUEN GESTO de ARAÚJO ????



???????? El jugador del Barça golpeó con su coche a una aficionada, pero rápidamente se acercó para preocuparse por su estado.



???? @marccnunezz pic.twitter.com/cYqSoK9ELl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2022