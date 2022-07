Zagueiro do Bragantino é preso após se envolver em acidente com morte

O zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, foi preso nesta sexta-feira (22) depois de se envolver em um acidente com morte em Bragança Paulista, na manhã de hoje. Ele vai ser levado para a cadeia de Piracaia e deve passar por audiêncai de custódia amanhã.

O jogador será autuado em flagrante por homicídio culposo, com agravante de ter consumido bebido alcoólica e não ter permissão para dirigir. Isso torna o crime inafiançável. A informação é da TV Vanguarda.

Segundo os policiais, o zagueiro tinha sinais de embriaguez, além de odor de quem tinha consumido álcool, mas se recusou a passar pelo bafômetro. Já na delegacia, também não quis fazer exame de sangue e não falou nada.

Além disso, uma garrafa de bebida foi achado do lado do carro do jogador. Ela será periciada.

Motociclista morreu

O carro de Renan bateu contra uma moto por volta das 6h40, na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. O jogador teria invadido a faixa contrária, atingindo o motociclista que vinha do outro lado de frente.

O motociclista, um homem de 38 anos que era casado e pai de duas meninas, morreu ainda no local.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que Renan não tinha uma CNH definitiva e estava com a permissão para dirigir suspensa.

O jogador é atleta do Palmeiras e está emprestado ao time de Bragança Paulista.