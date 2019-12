Zagueiro do Flamengo chama companheiro de 'macaco' em vídeo

As férias são um momento de descontração, mas, no Flamengo, elas foram atrapalhadas por um ato racista do zagueiro Matheus Thuler contra um companheiro de equipe, o atacante Lincoln. Segundo o jornal Extra, durante um vídeo transmitido no Instagram, Thuler estava ao lado do volante Vinicius Souza e perguntou ao jogador com quem ele estava falando. Quando o volante disse que estava falando com Lincoln, o zagueiro disse 'macaco!'.

Posteriormente, o zagueiro fez um post na mesma rede social com uma foto junto com Lincoln, em que escreveu que tudo não passou de uma 'brincadeira'. "Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier! Peço sinceras desculpas a quem pode ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão", escreveu o defensor.

Lincoln também foi ao Instagram. "Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos", escreveu o atacante.

Confira abaixo o momento da injúria racial: