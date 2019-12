Zagueiro do Vitória, Ruan Renato fecha com o Botafogo

O zagueiro Ruan Renato está de mudança para o Rio de Janeiro. O Vitória acertou o empréstimo do jogador, de 25 anos, ao Botafogo, com contrato válido por um ano, até dezembro de 2020. O Alvinegro será responsável por pagar os salários do atleta ao longo do período.

O defensor disputou a última temporada pelo Figueirense, time pelo qual atuou em 44 jogos. Pela Série B 2019, foram 30 partidas, todas como titular, e marcou um gol.

Com o fim do contrato com o clube catarinense, estaria de volta ao Leão. Mas o rubro-negro não tinha interesse no zagueiro como parte do elenco e iria emprestá-lo novamente ou negociar em definitivo. A Chapecoense chegou a demonstrar interesse em Ruan Renato, por indicação do treinador Hemerson Maria, mas o Botafogo ganhou a concorrência.

Formado nas categorias de base do Mogi Mirim-SP, o defensor é canhoto e estreou no futebol profissional pelo Santa Rita-SP, em 2015. Depois, foi para o Guaratinguetá-SP e, no ano seguinte, para o Juventude-RS. Pela equipe gaúcha, fez 46 partidas e marcou dois gols.

Em 2017, atravessou o Oceano Atlântico e foi para a Europa, onde atuou pelo Austria Viena. Ruan Renato chegou ao Vitória em junho de 2018 e disputou 9 duelos - 2 deles pelo time sub-23.

O jogador é a terceira contratação do alvinegro carioca para 2020. Antes, já tinha acertado com o lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Paraná, e do centroavante Pedro Raúl, ex-Atlético-GO. Ruan Renato deve ocupar a vaga que será deixada por Gabriel, que, ao que tudo indica, voltará ao Atlético-MG.