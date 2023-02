Zagueiro fica ferido após pular de prédio durante terremoto

O zagueiro Baris Basdas, do Yeni Malatyaspor, da Turquia, ficou gravemente ferido durante o terremoto de magnitude 7,8 que ocorreu no país na madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com a imprensa turca, Basdas pulou do segundo andar de um edifício e foi socorrido para um hospital.

O zagueiro teria ferido o pé durante a queda. Agente do jogador, Serdar Topcu contou ao jornal alemão Bild que a cidade turca de Malatya vive um drama.

"Todos estão com muito medo e a temer pelas suas vidas. É terrível. Haverá vários milhares de mortos", disse.

Companheiro de Basdas no Malatyaspor, o goleiro Eyüp Türkaslan morreu durante o terremoto. A Turquia já registrou mais de 2 mil mortes. Outros atletas do clube estão desaparecidos.