Zagueiro morre aos 25 anos após sofrer acidente de barco nos EUA

O zagueiro Anton Walkes, do Charlotte FC, morreu na manhã desta quinta-feira (19), aos 25 anos, depois de sofrer um acidente envolvendo dois barcos no sul da Flórida, nos Estados Unidos. O jogador foi encontrado inconsciente perto do estádio Miami Marine, segundo a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.

"Todos estão devastados com a morte de Anton Walkes. Ele era um ótimo filho, pai, parceiro e companheiro, cuja maneira de levar a vida tocava a todos que o conheciam. Ele fez todos ao seu redor pessoas melhores, em todas as áreas da vida, e representou o Charlotte FC no mais alto nível, dentro e fora de campo", disse David Tepper, proprietário do Charlotte FC, em comunicado divulgado pelo clube.

Anton Walkes nasceu no dia 8 de fevereiro de 1997, em Londres. O defensor foi revelado pelo Tottenham e fez sua primeira passagem pelo futebol norte-americano em 2017 ao atuar pelo Atlanta United. Depois, voltou à Inglaterra, para defender o Portsmouth. No ano passado, chegou ao Charlotte FC.

A Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos, também divulgou um comunicado sobre o falecimento de Walkes. A organização afirmou que está coordenando com o Charlotte FC para dar assistência a outros atletas e familiares.

"Não há palavras para descrever a tristeza de todos da Major League Soccer hoje após sabermos da morte trágica de Anton Walkes, do Charlotte FC. Anton era um jogador talentoso e dedicado, que amava seus companheiros e fãs. Oferecemos nossas profundas condolências à família, amigos e todos ligados ao Charlotte FC", diz a nota.