Zagueiro Raul Gustavo sofre lesão no joelho e vira baixa no Bahia

O Bahia sofreu uma baixa no seu elenco. O zagueiro Raul Gustavo sofreu uma lesão no joelho durante um treino na Cidade Tricolor. Ele passou por exame de ressonância magnética e teve o problema constatado.

De acordo com o Bahia, como o jogador pertence ao Corinthians, os dois clubes estão alinhando a melhor forma de tratamento. Apesar do tricolor não ter especificado a gravidade do problema, o jogador deve passar um longo tempo fora dos gramados.

Raul Gustavo chegou ao Bahia na atual temporada. Sob o comando de Renato Paiva, ele se firmou entre os titulares e ganhou elogios nos primeiros jogos. No entanto, o jogador vinha sendo criticado por conta de falhas individuais.

Para o setor, o Bahia conta com Marcos Victor, David Duarte, Gabriel Xavier e Kanu. O último está em processo de recuperação de uma lesão na coxa.

A tendência é de que Gabriel Xavier seja o titular da defesa tricolor no confronto com o Jacuipense, nesta quarta-feira (1º), às 21h30, em Pituaçu, pela Copa do Brasil.