Zagueiro titular do Vitória será reavaliado nesta quinta-feira

O Vitória tem um desfalque quase certo para o duelo de sábado (27), no Barradão, contra a Ponte Preta, pela 12ª rodada da Série B. O zagueiro Everton Sena já está praticamente cortado da partida.

O defensor foi substituído ainda no primeiro tempo da derrota por 3x1 para o Londrina, na última terça-feira (23), com dor na região da virilha. Ele será reavaliado mais a fundo pelo departamento médico nesta quinta-feira (25), quando o time se reapresenta na Toca do Leão.

A equipe passou esta quarta-feira (24) inteira em trânsito, tendo desembarcado em Salvador apenas no começo da noite.

Segundo a assessoria de comunicação do Vitória, o médico Rodrigo Vasco da Gama avaliou inicialmente o jogador ainda em Londrina. Há a suspeita de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Everton é o jogador que mais entrou em campo pelo Leão nesta Série B, com 10 partidas disputadas, todas como titular. Ele também marcou dois gols.

Ainda de acordo com o Vitória o técnico Osmar Loss convocou os zagueiros Dedé e Carlos, que estavam a serviço da equipe sub-23, para integrarem o treino do time principal nesta quinta-feira.

Além da dupla que deixou o sub-23 o comandante conta no elenco com Ramon e Bruno Bispo, que terminaram o duelo com o Londrina em campo. O titular Zé Ivaldo está lesionado.