Zagueiro Yan Souto é o novo reforço do Vitória para a Série B

A defesa do Vitória vai ganhar um reforço para a Série B do Brasileiro. O zagueiro Yan Souto é esperado na Toca do Leão na segunda-feira (27). A informação foi divulgada inicialmente pelo canal de YouTube Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

O jogador de 21 anos pertence ao Goiás e tem contrato com a equipe alviverde até 2024. Ele chega ao rubro-negro por empréstimo com vínculo até o final da disputa da segunda divisão nacional.

O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de um milhão de euros (aproximadamente R$ 5,7 milhões).

Revelado pelo Londrina, Yan Souto passou também por União-MS, Boston City Brasil e Floresta-CE, clube que defendia no começo do ano passado, quando foi contratado em definitivo pelo Goiás.

Em 2022, Yan Souto fez 15 jogos pelo Goiás e até marcou um gol. Na atual temporada, o zagueiro teve pouco espaço com o técnico Guto Ferreira e entrou em campo apenas cinco vezes, três delas como titular.

Com a chegada de Yan Souto, o Vitória passará a ter cinco zagueiros à disposição do técnico Léo Condé no elenco. O novo contratado brigará por posição com João Victor, Camutanga, Dankler e Marco Antônio.

Na semana passada, o Vitória deixou de contar com o zagueiro John para o restante da temporada. O prata da casa lesionou o joelho esquerdo durante a derrota por 2x1 para o Campinense, pela Copa do Nordeste, e precisará passar por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior.