Zagueiros Diego Carlos e Felipe são convocados por Tite

A seleção brasileira tem mais duas mudanças de sua lista de convocação original para as partidas deste mês contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, a CBF anunciou que os zagueiros Rodrigo Caio, do Flamengo, e Éder Militão, do Real Madrid, foram cortados, sendo substituídos pelo técnico Tite por Felipe, do Atlético de Madrid, e por Diego Carlos, do Sevilla, este chamado pela primeira vez na carreira.



Rodrigo Caio foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita, enquanto que Éder Militão testou positivo para a covid-19 - este atuou no final de semana pelo Real Madrid contra o Huesca, pelo Campeonato Espanhol, e foi diagnosticado com a doença nesta segunda-feira. Ambos, segundo a CBF, não terão tempo suficiente de recuperação para a participação nos treinamentos e nos jogos da próxima data Fifa.



Tite já havia promovido outras duas alterações na lista original de convocados. O meia Philippe Coutinho, do Barcelona, e o volante Fabinho, do Liverpool, lesionados, tiveram as suas vagas preenchidas por Lucas Paquetá, hoje no Lyon, e Allan, do Everton



A seleção brasileira inicia a sua preparação na próxima segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, receberá a Venezuela no estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 13, e fará o último jogo do ano em Montevidéu contra o Uruguai, quatro dias depois.



O Brasil lidera as Eliminatórias com duas vitórias em dois jogos - 5 a 0 sobre a Bolívia, em São Paulo, e 4 a 2 diante do Peru, em Lima.



Confira a lista atualizada dos convocados da seleção brasileira:



Goleiros - Alisson (Liverpool-ING); Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras);



Laterais - Alex Telles (Manchester United-ING), Danilo (Juventus-ITA), Gabriel Menino (Palmeiras) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP);



Zagueiros - Diego Carlos (Sevilla-ESP), Felipe (Atlético de Madrid-ESP), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);



Meio-campistas - Allan (Everton-ING), Arthur (Juventus-ITA), Casemiro (Real Madrid-ESP), Douglas Luiz (Aston Villa-ING), Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (Lyon-FRA);



Atacantes - Everton (Benfica-POR), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Richarlison (Everton-ING) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP).