Zanetti avança à final das argolas na Melbourne da Copa do Mundo

Em sua primeira competição oficial em 2019, o ginasta Arthur Zanetti avançou nesta quinta-feira (21) à final da disputa das argolas na etapa de Melbourne da Copa do Mundo, na Austrália. Com a nota 14.700, ficou na terceira posição e disputará medalha neste sábado (23), a partir das 4 horas de Brasília (18 horas no horário australiano).



Esta é a segunda competição do campeão olímpico na temporada - a primeira foi o Woga Classic, realizado em Dallas, nos Estados Unidos, que não conta pontos. A opção do técnico Marcos Goto para o ano pré-olímpico foi fazer competições preparatórias ao Mundial de Stuttgart, na Alemanha, de 4 a 13 de outubro, um pouco mais cedo em comparação com outros anos.



"Nas argolas fiz uma série com um décimo a menos. Não apresentei minha série oficial e estou em terceiro, com 14.700. Na final talvez a gente faça a série oficial. Ainda vamos analisar se vamos ou não fazer agora. Esta é uma competição bem forte e dá para melhorar nas argolas na final. Eu tive um pouco a mais de desconto em dois elementos que eu sei que dá para melhorar e, na final, tirar pelo menos 15 ou próximo de 15", disse Arthur Zanetti.



"A minha série de solo foi boa, gostei. Por ter sido uma apresentação de início de ano acho que foi a melhor série que eu fiz até hoje... Não teve muito pulo grande, gostei muito. Só que aqui é uma competição que está muito forte e estou como primeiro reserva (nono, com 13.766) - só saberei se farei a final no sábado, se alguém desistir", afirmou o ginasta, que nesta sexta-feira fará também a qualificação do salto. Os oito melhores avançam à final, marcada para domingo.



Os objetivos maiores de Arthur Zanetti nesta temporada pré-olímpica são brigar por medalhas, individual e por equipe, nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru, em agosto. E depois conseguir a vaga olímpica para o Brasil no Mundial de Stuttgart - as oito primeiras equipes asseguram vagas para os Jogos de Tóquio-2020.



O próximo compromisso do campeão olímpico será a primeira competição por equipe do ano: a DTB-Pokal Team Challenge 2019, de 15 a 17 de março, na Alemanha. "Agora a equipe ainda não estará em sua melhor forma. Mas, no Pan, o time tem de estar bem alinhado, em provavelmente 90% da performance, para o Mundial", completou.