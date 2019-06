'Zapatada': Colômbia domina Argentina e vence por 2x0 na Fonte

E aí, achou que só ia dar argentinos em Salvador para o primeiro jogo da Copa América por aqui e que eles iam ganhar fácil graças à genialidade de Lionel Messi? Achou errado, pai! A Colômbia fez da Fonte Nova sua casa e tornou o duelo com os favoritos uma surpreendente vitória por 2x0.

Sim: talvez por jogar aqui duas vezes na primeira fase – pega também o Paraguai no domingo, 23 – os colombianos foram maioria no estádio. O branco e celeste da Argentina se via em menor escala: de cima a baixo o que predominava era o amarelo.

O clima era mesmo de que a Colômbia jogava em casa. Antes da bola rolar, o hino colombiano ressoou bem mais que o argentino. Quando a Argentina ficava com a bola, vaias. O primeiro lance a tirar o grito da galera foi um chapéu de James Rodriguez.

E coube a dois herois um tanto improváveis a honra de decidir o jogo: Roger Martínez e Duván Zapata. Ambos saíram do banco.

Logo após a primeira chance perdida, com Roger Martínez, os gritos de “Colômbia, Colômbia” tomaram conta. Foi aos 15 minutos, quando Cuadrado cruzou na área, Falcao García fez o pivô e o atacante chegou chutando para fora

Os baianos entraram na onda. A cada bola perdida pelos favoritos e a cada chance desperdiçada pela Colômbia, palavrões na arquibancada num jeito bem baiano. A mais clara do primeiro tempo veio aos 29 minutos, quando Otamendi recebeu 'na fogueira' de Armani e Falcao desarmou. Ele tocou para James, que chutou prensado.

Cadê a Argentina?

E Messi, hein? Na verdade, o camisa 10 foi bem apagado. Bem marcado, teve o mesmo desfecho do seu eterno rival pelo posto de melhor do mundo: Cristiano Ronaldo, que jogou em Salvador em 2014, na Copa do Mundo, também teve atuação apagada.

Chances o argentino teve. Aos 20, a melhor delas. Aguero cruzou na área, Otamendi cabeceou e Ospina fez uma defesaça. No rebote, o camisa 10 teve tudo para marcar, mas a cabeçada saiu raspando a trave.

De maneira geral, àquela altura a Argentina já jogava melhor e parecia que sair na frente do placar seria iminente. Além da chance de Messi, Paredes havia perdido um gol aos 13 minutos, quando chutou forte e Ospina defendeu.

Só que aí, pouco depois, a Fonte Nova explodiu. E não é exagero: aos 25, Roger Martínez recebeu na esquerda, cortou para o meio e soltou uma bomba para o gol. O efeito foi sentido na arquibancada: aquela mesma galera de amarelo berrou de alegria com o 1x0 no placar.

Fonte Nova: estádio colombiano. Se alguém duvida, basta ver no replay o que ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo. Zapata, que havia acabado de entrar, tocou para Tesillo na esquerda, que devolveu num cruzamento para o atacante. Desvio e outro gol. 2x0

A magia colombiana vai continuar diante do Paraguai? Não se sabe. Mas, pelo menos até o Bahia voltar a jogar pela Série A, o mandante na Fonte Nova é outro tricolor – sim, esse é um dos apelidos da seleção colombiana.