Zé Alexanddre, do time de Claudia Leitte, vence primeira edição do 'The Voice +'

Com 39,40% da preferência popular, Zé Alexanddre, representante do Time Claudia Leitte, foi o grande campeão da primeira edição do 'The Voice +', que teve a final realizada na tarde deste domingo (4).

O programa, que é um reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos, foi marcado por apresentações surpreendentes e pra lá de emocionantes. Claudia Leitte, que participou do programa através de um telão, depois que o marido dela, Márcio Pedreira, foi diagnosticado com o coronavírus, foi uma das pessoas que não seguraram as lágrimas.

A técnica teve que decidir entre e Zé Alexanddre e Vera do Canto e Mello como representante de seu time na última votação. Eles cantaram as músicas "Over The Rainbow" e "Pétala" - sucesso de Djavan -, respectivamente.

"Meu coração está saindo pela boca. Primeiro, porque falar de amor desta maneira, em um momento tão doido como esse, faz a gente ficar mais reflexivo ainda. Acho que meus colegas e todos que se conectam com a gente sentem o quão necessário é falar de amor, principalmente através da música", disse ela, chorando.

Além de ficar tocada com as canções, Claudia ainda ficou tensa para fazer sua escolha. Ela decidiu que Zé Alexanddre seguiria na competição.

"A minha escolha é uma voz forte e poderosa. Ambos são, mas vou ser objetiva, dentro da minha gratidão e da minha admiração por ambos", comentou a técnica, que fez a escolha que daria o título do programa.

"Agradeço Claudinha, minha família, toda equipe que me apoiou... Muito obrigado, galera. Valeu", falou o vencedor, muito emocionado.