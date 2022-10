Zé Leôncio reconhecerá o pai em quadro do Velho do Rio

José Leôncio (Marcos Palmeira) se prepara, em Pantanal, para resolver um de seus maiores dilemas: ver a imagem do Velho do Rio (Osmar Prado). No último capítulo da novela das nove, o rei do gado finalmente conseguirá ver a face e o corpo do pai no quadro que está na sala de sua casa, após semanas com o efeito luminoso. A cena foi gravada na última sexta-feira, nos Estúdios Globo, e o gshow esteve lá para acompanhar tudo de pertinho.

Na primeira versão da novela, Zé Leôncio também reconhece a imagem do pai no quadro nos momentos finais da trama, e morrerá logo em seguida?

Veja imagens do momento em que o rei do gado reconhece o pai no retrto que Joventino fez do Velho do Rio: