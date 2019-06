Zé Lezin, Show da Luna e mais no Clube CORREIO desta semana; Veja

O Matuto cheio de piadas e causos mirabolantes está de volta à Salvador, neste final de semana, com o espetáculo Zé Lezin Acústico. De origem humilde, o humorista costuma brincar com a realidade dos matutos e contar situações embaraçosas e engraçadas. Apadrinhado por Chico Anysio, o personagem criado pelo ator Nairon Barreto é fruto das histórias que ele escutou e de sua pesquisa sobre cultura popular.

“Faço com amor, um carinho enorme pelas pessoas que acompanham minha carreira desde o início e pelos novos fãs do matuto. Tem gente que pensa que a criação do personagem Zé Lezin e os repertórios que venho apresentando há décadas, não passam de uma brincadeira, mas se enganam. Procuro tomar um banho de cultura popular para me inspirar”, diz Nairon

Ele ainda faz questão de ressaltar que seu matuto é consciente e inteligente, “o forte da piada não está na pimenta, está no enredo, e eu não me considero um piadista, eu conto causos”, ressalta.

Seus causos inusitados já lhe renderam cinco CD’s e três DVD’s gravados, o personagem de Nairon Barreto já chegou a TV Globo, quando foi destaque no programa “Escolinha do Professor Raimundo”, produzido e apresentado por seu padrinho e mestre.

Serviço

O quê: ZÉ LEZIN Acústico

Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

Quando: Neste sábado (1) e domingo (2), às 20h

Ingressos: Plateia- R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia) e Balcão – R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

Vendas: Bilheteria do teatro e site Ingresso Rápido

Desconto Clube CORREIO: 40%

Classificação: 14 anos





Show da Luna (Desconto de 40%)

A adaptação da animação para o teatro mantém o foco em promover interesse na criança pela investigação científica. (Foto: Divulgação)

A animação indicada no Emmy Kids chega a Salvador domingo, em formato adaptado para o teatro musical. A história desperta na criança a curiosidade e a vontade de observar o mundo, incentivando a investigação científica de forma divertida, exatamente como na animação. A apresentação acontecerá no Teatro Castro Alves, às 17h. Ingressos: de R$ 30 a R$ 100. Clube CORREIO têm 40% de desconto.

Serviço

O Quê: Show da Luna

Quando: Neste Domingo (2), às 17h

Onde: Teatro Castro Alves

Ingresso: de R$30 a R$100

Desconto Clube CORREIO: 40%





Baby Shark : A Barbatana Perdida (Desconto 40%)

A turma do Baby Shark ganha novos companheiros no musical adaptado para o teatro. (Foto: Divulgação)

O fenômeno Baby Shark foi adaptado pela para o teatro com direção de Marco Vaz. Na montagem, além dos personagens do desenho, outros “amiguinhos” compõem a história. A apresentação acontece neste domingo, às 17h, no Teatro SESC Casa do comércio. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso Rápido. Clube Correio: 40% de desconto.

Serviço

O Quê: Baby Shark: A Barbatana Perdida

Quando: Neste Domingo, às 17h

Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

Ingresso: R$60 e R$30

Desconto Clube CORREIO: 40%