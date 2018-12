Zé Neto cai no choro ao vencer Música do Ano do Troféu Domingão

Teve chororô no Troféu Domingão - Melhores do Ano 2018 e foi protagonizado por Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, que venceu a categoria Música do Ano com Largado às Traças.

Ao serem anunciados, ambos chegaram emocionados, mas, até então, sem lágrimas. "Hoje a gente está muito emocionado, é difícil buscar palavras para agradecer", disse Cristiano.

Faustão, então, perguntou à dupla sobre a trajetória e foi aí que Zé Neto caiu em prantos. O cantor lembrou de momentos difíceis de sua vida.

"Eu buscava lavagem para tratar de porco, não tenho escolaridade muito boa...", contou ele. "A gente sabe o tanto que a gente batalhou e o tanto que teve dificuldades, várias pedras no caminho", complementou Cristiano.

Depois do choro, foi a vez dos sorrisos. Nos agradecimentos, Zé Neto falou: "Não imaginava jamais que ia estar aqui, tanto que eu assistia do sofá de casa e ouvia 'ô loco, meu'...", disse brincando com o bordão de Faustão.