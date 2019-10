Zé Ramalho apresenta os maiores sucessos da carreira em shows no TCA

Desde a reinauguração da Concha Acústica do TCA, em 2016, não tem um ano que o cantor Zé Ramalho não marque presença no local com shows comemorativos da carreira. Em todos eles, ingressos esgotados. Por conta disso, o cantor paraibano volta a Salvador com uma apresentação dupla, mas dessa vez na Sala Principal do TCA. Os shows acontecem nos dias 18 e 19 de outubro (sexta e sábado), às 21h.

Autor e intérprete de músicas que marcaram principalmente o final dos anos 1970 e o início dos 1980, como Avôhai, Frevo Mulher e Chão de Giz, Zé Ramalho continua a celebrar suas quatro décadas de carreira.

Ao contrário da caixa comemorativa Voz & Violão 40 Anos de Música (Discobertas), composta por regravações em voz e violão, o show traz a Banda Z, formada por Chico Guedes no contrabaixo, Zé Gomes na percussão, Vladmir Oliveira nos teclados, Edu Constant na bateria e Toti Cavalcanti nos sopros.

O show traz ainda releituras de Raul Seixas, Gita e Medo da Chuva, além do grande sucesso Sinônimo, que em 2015 retornou na trilha sonora da novela Além do Tempo, da Rede Globo.

A história de Zé Ramalho com a dramaturgia televisiva, inclusive, sempre rendeu grandes frutos, incluindo o fenômeno de retornar às paradas de sucesso com uma mesma música, Admirável Gado Novo, incluída na trilha de O Rei do Gado, conectando o artista à juventude brasileira e fazendo o CD da novela vender mais de três milhões de cópias, um recorde que permanece inalcançável.

SERVIÇO

Zé Ramalho

Data: 18 e 19 de outubro (sexta e sábado)

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Horário: 21h

Ingresso: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia), das filas A a W; R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), das filas X a Z6; e R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), das filas Z7 a Z11 (as entradas podem ser adquiridas na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou através da internet)