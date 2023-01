Zé Roberto fatura Prêmio Brasil Olímpico e iguala Bernardinho

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta segunda-feira (23) os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico na categoria treinadores. Os troféus foram conquistados por José Roberto Guimarães, entre os esportes coletivos, e por Felipe Siqueira, entre as modalidades individuais.

Eles vão receber o troféu na cerimônia de premiação, marcada para o dia 2 de fevereiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. No evento, o COB vai revelar quem são os vencedores da categoria Melhor Atleta do Ano, no masculino e no feminino.

Com a honraria, Zé Roberto alcança o recorde de premiações de Bernardinho, que venceu este troféu por cinco vezes. O tricampeão olímpico foi reconhecido mais uma vez por conta das boas campanhas da seleção brasileira feminina de vôlei tanto no Mundial quanto na Liga das Nações, no ano passado. O time nacional foi vice-campeão em ambos os torneios.

"Esse prêmio é resultado do trabalho do grupo. Tenho que agradecer às jogadoras, à comissão técnica, à CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e a parceria do COB. Tivemos um 2022 de muito trabalho e chegamos nas finais das duas principais competições da temporada, o Campeonato Mundial e a Liga das Nações", afirmou Zé Roberto.

"Foi o primeiro ano de um ciclo olímpico mais curto, com uma equipe renovada, e nos mantivemos entre as melhores seleções do mundo. Temos um grupo forte e podemos brigar de igual para igual contra qualquer seleção do mundo. 2023 já começou, temos muitos desafios, e vamos em busca dessa vaga nos Jogos de Paris", projetou o experiente treinador, que vem renovando a seleção de olho na Olimpíada de 2024.

Na categoria de esportes individuais, Felipe Siqueira foi o premiado, pelo trabalho que faz com Alison dos Santos, o Piu, atual campeão mundial e da Diamond League, principal circuito do atletismo mundial, na prova dos 400 metros com barreiras.

Nascido em Salesópolis, no interior de São Paulo, Siqueira tem 35 anos, dos quais 13 deles atuando como treinador de atletismo, especializado em provas de velocidade e com barreiras. Ele tem bacharelado e licenciatura em Educação Física com especialização em fisiologia do exercício.

Antes de ser o mentor de Piu, Siqueira conduziu o time brasileiro do revezamento 4x100 metros masculino na conquista do ouro inédito no Mundial de Revezamentos de Yokohama, no Japão, em 2019. Também esteve com Piu na busca do bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

"É uma honra receber essa premiação pela história desse prêmio, pelos profissionais que já receberam e também por ser oferecido pela entidade máxima do nosso esporte, que é o COB. Fico muito feliz por me juntar a outros grandes treinadores do atletismo como Nélio Moura e Elson Miranda, nomes que fizeram e seguem fazendo história, representando a nossa modalidade", comentou Siqueira.

"2023 é um ano muito importante, que antecede os Jogos Olímpicos e temos algumas competições chaves como o Mundial, os Jogos Pan-americanos e as etapas da Diamond League. Esperamos chegar em Paris com a melhor preparação possível para brigar por uma boa colocação", afirmou o treinador de Piu.