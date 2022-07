Zé Roberto Guimarães elogia Brasil na vitória contra o Japão

O técnico José Roberto Guimarães elogiou as jogaras da seleção brasileira feminina de vôlei que venceram, nesta quarta-feira (13), o Japão, por 3 sets a 1, e garantiram vaga na semifinal da Liga das Nações. Mas o treinador destacou falhas, que vão precisar ser corrigidas até sábado no confronto com a Sérvia pela vaga na final.

"Cometemos alguns erros, mas foi muito importante para essas jogadoras a oportunidade de jogar contra o Japão em uma partida eliminatória. Estamos entre os quatro melhores da competição. Agora vamos analisar os pontos positivos e negativos dessa partida para a semifinal contra a Sérvia", disse o experiente Zé Roberto.

A levantadora Macris, que teve grande atuação no quarto set ao distribuir muito bem as bolas, destacou a superação das companheiras em vários momentos do duelo. "Sabíamos que seria um jogo difícil. Nos preparamos muito para essa partida. Foi importante que tivemos calma em momentos de decisão e conseguimos sair de situações difíceis. Contra o Japão cada ponto é suado e tivemos que lutar todo o tempo. A equipe está de parabéns pelo espírito de luta durante toda a partida."

A capitã Gabi, maior pontuadora da partida, com 23 pontos (22 de ataque e um de bloqueio) ficou eufórica com o desempenho da equipe. "Foi incrível. Atacamos várias vezes para conseguir colocar a bola no chão e tivemos paciência e coragem nos momentos de decisão. Nos unimos nos momentos de dificuldade e isso foi fundamental. O saque também foi importante. Começamos errando muito nos dois primeiros sets, mas conseguimos reverter e trazer a vitória para o nosso time. Depois de perder o terceiro, voltamos com uma postura melhor no quarto já sabendo onde atacar e mais agressivas".

Com 20 pontos (16 de ataque e quatro de bloqueio), a oposta Kisy destacou a concentração da equipe em busca da vitória durante todo o tempo. "Estamos muito felizes pela vitória e, principalmente, pela forma que atuamos na partida. O time lutou, persistiu e não desistiu em nenhum momento. É sempre complicado jogar contra o Japão. Elas defendem muito e tivemos que ter paciência e concentração todo o jogo. Estou orgulhosa de toda a equipe. Foi a vitória de um grupo."