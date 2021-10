Zé Vaqueiro faz show na Praia do Forte no próximo sábado (16)

O cantor Zé Vaqueiro faz sua primeira apresentação na Bahia no próximo sábado (16), em Praia do Forte, no projeto Som e Sunset. Considerado um dos pioneiros do piseiro, Zé Vaqueiro é dono de hits como “Letícia”, “Eu tenho medo” e “Meu Mel”.

O evento acontece a partir das 16h no espaço Praia do Forte Garden e seguirá todas as normas de segurança e higiene recomendadas pelos órgãos responsáveis, conforme previsto nos decretos estadual e municipal, diz a organização. O governo estadual autorizou eventos com até 1,2 mil nas cidades da Bahia.

Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital. Apenas pessoas que tomaram as duas doses da vacina terão acesso ao evento.

SERVIÇO:

Evento: Som e Sunset

Atração: Zé Vaqueiro

Local: Espaço Praia do Forte Garden, Praia do Forte

Quando: sábado, 16 de outubro

Horário: 16h

Ingressos: R$ 200, na Bilheteria Digital

Realização: Fortes