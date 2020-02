Zebra! Liverpool perde invencibilidade com goleada para o Watford

Não existe mais time invicto no Campeonato Inglês. Neste sábado (29), o líder Liverpool teve sua sequência de 26 vitórias e um empate quebrada de uma maneira impactante: foi goleado pelo Watford, até então vice-lanterna, por 3x0.

E não teve desculpa de time reserva, nada disso. O trio Salah, Firmino e Mané estava no ataque, Alisson no gol, tudo normal. Menos a superioridade do time da casa no estádio Vicarage Road, em Watford.

Quem brilhou foi um senegalês, mas não Mané. Trata-se de Ismaila Sarr, meia-atacante de 22 anos e autor dos dois primeiros gols. O segundo, por sinal, com um toque de categoria na saída do goleiro brasileiro. Sarr ainda deu a assistência para o terceiro gol, marcado por Deeney. Tudo no segundo tempo.

A derrota não põe em risco o iminente título do Liverpool, que tem 79 pontos. São 22 à frente do vice-líder Manchester City, que recebe o Arsenal no domingo. No entanto, tira a chance de igualar o recorde do Arsenal, campeão invicto na temporada 2003/2004.

Agora, uma nova meta possível passa a ser ultrapassar os 100 pontos conquistados pelo City em 2017/2018. Faltam dez rodadas, e o City pode chegar a 109.

Além do jogo, o Liverpool também perdeu a chance de se isolar com o novo recorde de vitórias consecutivas no Inglês. Só precisava de mais uma para superar as 18 seguidas do Manchester City na temporada 2017-2018. A equipe também tentava alcançar o recorde de invencibilidade, que é do Arsenal, com 49 jogos, atravessando duas temporadas.

A invencibilidade do time comandado por Jürgen Klopp na Premier League durava 44 partidas e mais de um ano. A última derrota havia sido para o Manchester City, no dia 3 de janeiro de 2019.