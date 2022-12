Zebra! Marrocos elimina a Espanha nos pênaltis e vai às quartas

A Espanha está eliminada da Copa do Mundo do Catar. Em uma zebra histórica, a Fúria foi eliminada por Marrocos por 3x0 nos pênaltis, depois de um empate sem gols em 120 minutos, e deu adeus à competição nas oitavas de final. Foi mais uma surpresa dos africanos, que já tinham derrotado a Bélgica na fase de grupos. Agora, irão disputar as quartas pela primeira vez.

O grande nome da classificação marroquina, nesta terça-feira (6), no estádio Cidade da Educação, foi o goleiro Bono. Ele defendeu duas cobranças nas penalidades, de Soler e Busquets. Já Sarabia mandou na trave. Pelo outro lado, Benoun perdeu, mas Sabiri, Ziyech e Hakimi converteram e garantiram a classificação.

Foi a primeira zebra das oitavas de final, após de três dias com vitórias dos favoritos. A Espanha era uma principais candidatas ao título, e começou a Copa do Catar de forma marcante, com goleada de 7x0 sobre a Costa Rica. Mas a campeã mundial de 2010 foi caindo de rendimento aos poucos, e acabou eliminada.

Agora, Marrocos agora espera o vencedor de Portugal x Suíça, que acontece ainda nesta terça-feira (6), às 16h. A partida pelas quartas de final será no próximo sábado (10), às 12h, no estádio Al Thumama.

O jogo

A partida não teve grandes emoções. No primeiro tempo, a Espanha dominou as ações e tentou propor o jogo, mas tinha dificuldade de encontrar espaços e furar as linhas de defesa marroquinas. A campeã mundial de 2010 só conseguiu finalizar uma vez na etapa, quando Asensio foi lançado e mandou uma bomba, pelo lado de fora da rede, aos 26 minutos.

Já Marrocos optou pelas saídas em velocidade, e foi quem levou perigo em mais momentos no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Hakimi cobrou falta por cima do travessão. Aos 32, Mazraoui deu chutão de fora da área, e Unai Simón espalmou. Aguerd também teve boa chance aos 41, quando recebeu cruzamento na medida de Boufal e cabeceou por cima da meta.

O jogo seguiu com poucas chances de gol no segundo tempo. A Espanha tinha maior posse de bola, mas pouco finalizava. Em um dos raros momentos, Asensio cobrou falta e Dani Olmo deu chutão de fora da área, mas Bono defendeu, aos 8 minutos.

Enquanto isso, os marroquinos tentavam se defender e sair em contra-ataque. Tiveram boa chance aos 39, quando Hakimi surgiu pela direita do ataque, levantou na área e Ez Abde mandou de cabeça, para o meio. Cheddira girou, mas não conseguiu chutar direito.

A Espanha teve duas boas oportunidades no fim. Aos 45, Soler cobrou falta e levantou na área, para cabeceio firme de Morata - mas foi por cima do travessão. Nos acréscimos, Dani Olmo cobrou falta diretamente para o gol, e Bono defendeu. O empate seguiu até o fim, e o duelo foi para a prorrogação.

O cenário do tempo regular se manteve na metade inicial da etapa extra. Os espanhóis dominavam e tinham a posse, mas a maior ameaça foi de Marrocos. Em uma grande chance, Cheddira ficou de frente para o gol e bateu de canhota, mas o goleiro Unai Simón defendeu com a perna direita, aos 13.

O atacante marroquino ainda voltou a aparecer com perigo no segundo tempo da prorrogação. Aos 9, ele partiu em contra-ataque rápido e invadiu a área, mas se atrapalhou e perdeu a bola para a zaga espanhola. No finzinho, aos 17, foi a Fúria quem teve a chance de ouro: Sarabia recebeu e bateu de primeira, mesmo sem ângulo. A bola resvalou na trave, mas não entrou.

Com o 0x0 no placar, chegou a hora dos pênaltis. Para Marrocos, Sabiri e Ziyech fizeram, enquanto Benoun parou em Simón. Já pela Espanha, Sarabia mandou na trave, e Soler e Busquets tiveram cobrança defendida por Bono. Coube a Hakimi converter e garantir a histórica vaga para os africanos.