Zebrinha dirige documentário sobre a dança negra na Bahia

Nome importante da dança afro-brasileira, o coreógrafo José Carlos Arandiba, o Zebrinha, tomou para si a missão de contar a história da arte que representa. Ele assina a direção do documentário Ijó Dudu– Memórias da Dança Negra na Bahia, que será lançado quarta-feira (19) em sessão às 19h, para convidados, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Logo depois, o filme também será exibido no Rio de Janeiro, sexta (21), no Encontro de Cinema Zózimo Bulbul.

Com roteiro de Susan Kalik e do próprio Zebrinha, o trabalho, segundo o diretor, é “uma denúncia poética”: “O filme foi construído a partir da memória viva contada através das vivências e saberes das mestras e mestres pioneiros e protagonistas da dança negra na Bahia”, explica Zebrinha, que é diretor artístico do Balé Folclórico da Bahia e do Bando de Teatro Olodum.

Entre os depoimentos recolhidos estão os de Altair e Silva Amazonas, Clyde Morgan, Edeise Gomes, Edileuza Santos, Elísio Pitta, Eurico de Jesus, Eusébio Lobo, Inaicyra Falcão, Ivete Ramos, Jorge Silva, Lindete Souza, Luiz Bokanha, Luiza Meireles, Macalé, Nadir Nóbrega, Nildinha Fonsêca, Reginaldo Daniel Flores (Conga), Renivaldo Nascimento (Flexinha) e Vânia Oliveira. O doc ainda fala das trajetórias de artistas que já partiram mas que foram fundamentais, como Augusto Omolú, Raimundo Bispo dos Santos (Mestre King) e Raimundo Senzala.

“Eles fizeram de seus corpos as ferramentas principais para se afirmar na luta política, mas sobretudo se afirmar enquanto mulheres e homens, negras e negros”, afirma o diretor geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, que também está no filme. Ele ainda comentou que “o filme é uma memória de corpos, mentes e ideias ousadas e corajosas de pelo menos duas gerações de mulheres e homens negros”. O documentário é produzido pela Modupé Produtora em Cooperação com a Fundação Pedro Calmon/ Secult Ba. Sala do Coro do TCA, amanhã, às 19h.