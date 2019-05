Zeca Baleiro apresenta turnê Amor no Caos em Salvador

Depois de passar por cinco cidades apresentando em primeira mão as músicas do que viria a ser o seu novo disco, Zeca Baleiro chega a Salvador em um “novo momento”. A capital baiana é a primeira cidade a ver o show de O Amor no Caos com suas onze canções inéditas - o disco chegou às plataformas digitais no último dia 3, e até então, nos shows anteriores, só havia sido apresentada uma prévia.



Esse foi o primeiro trabalho em pouco mais de 20 anos de carreira que o cantor maranhense resolveu lançar em uma sequência diferente. “É sempre bom experimentar novas formas de fazer, na arte como na vida. Foi muito positiva a oportunidade de ‘testar’ parte do repertório do disco no show, antes de irmos a estúdio”.



A grande vantagem, segundo ele, foi que deu para sentir a receptividade do público. Não que isso tenha sido definitivo pra escolha do repertório, mas ajudou a orientar as escolhas.



Foi no mesmo período que ele finalmente achou o rumo do novo trabalho: precisava falar de amor. ”Acredito muito na força transformadora do amor, e aqui não falo só do amor romântico, mas do amor universal - afeto, compaixão, generosidade, respeito ao outro. É um exercício difícil. Entre o discurso e a ação, há um baita caminho a percorrer”, enfatiza, relacionando essa necessidade ao momento político pelo conturbado que o Brasil e o mundo enfrentam.



Também por isso, buscou na sonoridade de O Amor no Caos a leveza, algo que já vinha explorando em discos anteriores, “ainda que aqui e ali se precise de um pouco mais de contundência ou mesmo uma certa agressividade necessária”.

(Foto: Reprodução)

As referências vão surgindo naturalmente. A banda Secos & Molhados, citada nominalmente em uma das faixas, também tem uma melodia utilizada em outra.As referências e colaborações não param por aí. A capa do álbum destaca a tela O Conquistador, do pintor maranhense Jesus Santos. “Há no Maranhão artistas plásticos imensos que o Brasil desconhece - e mesmo o Maranhão desconhece. Um duplo serviço: dou espaço a um grande artista e tenho uma capa especial (risos)”, comemora, ao dizer que sempre gosta de ter colaborações no discos. “Traz cor, nuances”, complementa. Neste, estão nomes como Paulinho Moska, Frejat, Cynthia Luz, Rincon Sapiência e Ana A Duártti. O clima também é transposto para os palcos. Em Salvador, Zeca Baleiro fará uma surpresa e levará Rachell Luz, uma “cantora da nova geração” para uma participação surpresa.

No palco, a banda formada por Tuco Marcondes, Fernando Nunes, Adriano Magoo, Pedro Cunha e Kuki Stolarski. Produzido por Baleiro e sua banda, à semelhança de “O Coração do Homem-Bomba” (2008) que rendeu dois volumes, O Amor no Caos também terá o Volume 2, que será lançado no segundo semestre com capa assinada por um artista maranhense.

Confira entrevista completa:

Li que esse foi o primeiro trabalho que você resolveu lançar em uma sequência diferente: primeiro apresentar parte do repertório em shows ao vivo, e depois levá-lo para o disco. O que essa experiência trouxe de positivo para o projeto e também para você enquanto artista?

É sempre bom experimentar novas formas de fazer, na arte como na vida. Foi muito positiva a oportunidade de “testar” parte do repertório do disco no show, antes de irmos a estúdio.

Você já tinha coisas prontas para o disco, mas resolveu fazer esse teste junto ao público. O que foi que esse momento lhe mostrou? Motivou a continuar ou a mudar de rumo? Quais ajustes achou necessário a partir dali?

Deu pra sentir a receptividade do público, maior ou menor, a esta ou a aquela canção. Não que isso tenha sido definitivo pra escolha do repertório, mas ajuda a orientar as escolhas.



O disco foi lançado no início do mês - sendo que a turnê estreou em novembro, em Curitiba. Salvador é a primeira cidade a receber o show do disco pós-lançamento? Como acha que será esse segundo momento do trabalho?

Sim, Salvador é a primeira cidade a receber o show depois do disco. Será um novo momento, pois vamos executar outras músicas que não estavam no show.

Quando foi que o amor surgiu como grande tema? Vi entrevistas que você associava ao momento político e à necessidade de se pensar o amor em todas as instâncias (respeito, consideração, tolerância, paciência com as diferenças)...Foi no segundo semestre do ano passado ou foi antes?

No fim do ano, acho, comecei a esboçar essa direção. Acredito muito na força transformadora do amor, e aqui não falo só do amor romântico, mas do amor universal - afeto, compaixão, generosidade, respeito ao outro. É um exercício difícil. Entre o discurso e a ação, há um baita caminho a percorrer.

Queria que você falasse sobre a sonoridade do disco, que mantém a leveza, apesar da contundência dos temas e de algumas letras. Foi algo que me chamou atenção, inclusive em relação à intertextualidade sonora que você promove, como na faixa Ela Nunca Diz (que faz ali uma referência à música Amor, de Secos e Molhados)...

A leveza é algo que tenho buscado nos meus discos, ainda que aqui e ali se precise de um pouco mais de contundência ou mesmo uma certa agressividade necessária. As referências vão surgindo naturalmente, Secos & Molhados faz parte da minha história.

Todo Super-Homem parece uma música feita para todos nós, e para cada um de nós, que estamos meio desencaixados, meio estranhos, meio impotentes. Fala de uma fragilidade mais que humana. Como esse é um álbum autoral, é nessa situação também que você se vê?

“Todo Super-Homem” é um hino à fraqueza rs. Louva-se sempre a força, natural. Resolvi ir na contramão e louvar a fraqueza, a impotência, a inação. Há dois anos tive uns probleminhas de saúde e me senti muito frágil, vulnerável, então comecei a pensar na música. Mas pode ser um hino à desadaptação também rs.

Você sempre tem um cuidado com a parte gráfica dos seus trabalhos e com esse não é diferente. Você convidou o artista maranhense Jesus Santos para colaborar contigo. Conta um pouco da história da pintura selecionada para ilustrar capa!

Há no Maranhão artistas plásticos imensos que o Brasil desconhece - e mesmo o Maranhão desconhece. Então pedi autorização do Jesus Santos, que é um craque, para usar sua tela “O Conquistador” na capa do disco. Um duplo serviço: dou espaço a um grande artista e tenho uma capa especial rs. O segundo volume também terá a tela de outro artista maranhense.

Também gostaria que você falasse das colaborações, dos músicos, poetas e pessoas que se juntaram a você nesse trabalho - alguns dos quais você trabalhou pela primeira vez, outros que você já mantém uma relação mais longeva. O que você buscou nessa alquimia de parcerias e como ela te ajudou a falar da melhor forma o que você queria?

O disco tem parcerias com Frejat e Paulinho Moska, dois queridos amigos e colegas de geração. Os poetas Fernando Abreu, Celso Borges e Joãozinho Gones também estão presentes. A Cynthia Luz me procurou e fiquei feliz com a parceria - já fizemos três canções. Ela é um talento. A Ana assinava Ana Amélia antes e é parceira de outros tempos, já havia feito parte da banda Mandabala, com a qual trabalhei no show “Vô Imbolá”. É uma grande cantora, fez backing pra Arrigo Barnabé e Orquestra Paulista de Soul. E o Rincon foi convidado por mim. Ele topou e fiquei feliz, sou fã. Sempre gosto de ter colaborações nos meus discos, traz cor, nuances.

Por fim, queria que comentasse um pouco sobre a expectativa do show em Salvador, como ele se estrutura nesse segundo momento (após lançamento do disco, o repertório muda, acredito), e também quais os próximos passos. Vi que vem um segundo volume de O Amor no Caos aí.

Será um novo show. Vou acrescentar outras canções do disco ao show. E quando vier o volume 2, o show mudará novamente. É bom isso, cria outra dinâmica. Em Salvador, teremos uma surpresa, a participação especial de Rachell Luz, cantora da nova geração.

Serviço: Hoje, 21h. teatro castro alves (campo grande). ingressos: 160|80 (filas A à W); 130 |65 (filas X à Z6); 100|50 (filas Z7 a Z11). Clube Correio: 20% de desconto.