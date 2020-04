Zeca Baleiro é entrevistado do podcast Toca Brasil, do Itaú Cultural

Depois de estrear com a cantora Xênia França como convidada, a segunda temporada do podcast Toca Brasil, do Itaú Cultural, ganha dois novos episódios em abril. Nesta terça-feira (7), será publicado o bate-papo de Edson Natale com o cantor maranhense Zeca Baleiro. No dia 21, é a vez da conversa com Fernanda Perez, curadora e gestora de música, que já trabalhou em grandes espaços culturais de São Paulo e com grupos e artistas como MetáMetá, Karina Buhr e Rodrigo Campos.

Apresentado por Natale, o Toca Brasil joga luz na riqueza da música brasileira em bate-papos com pessoas de destaque do mundo da música. A primeira temporada contou com 10 episódios e recebeu desde a pesquisadora de história da música e do rádio BiancamariaBinazzi e o produtor musical Wilson Souto à cantora e compositora Juçara Marçal e o cantor Leandro Lehart.

Disponibilizando com cada vez mais intensidade suas ações de arte, cultura e educação nas plataformas digitais – acesso importante em períodos como o atual, de quarentena –, os podcasts do Itaú Cultural podem ser ouvidos no seu site, tanto pelo computador quanto pelo celular, e em aplicativos como Spotify (https://open.spotify.com/user/itaucultural). Nesta plataforma, o perfil da casa reúne, atualmente, 21 seleções musicais diretamente ligadas a movimentos musicais, artistas, filmes, exposições e produções teatrais realizados pelo instituto, entre outros.

Playlists

Aos que acompanham o universo musical, o Itaú Cultural compartilha em seu perfil no Spotify playlists que conectam, por meio da música, o público com mostras, projetos e programas da organização.

Das exposições que integram a série Ocupação – dedicada a artistas-referência na cultura brasileira – derivaram playlists com repertórios ligados à obra de Abdias do Nascimento, Alceu Valença, Cartola, Eduardo Coutinho, Ilê Aiyê e Inezita Barroso.

Mostras de artes visuais realizadas em seu prédio na avenida Paulista, como Consciência Cibernética [?] Horizonte Quântico e Ainda Há Noite, também inspiraram seleções, assim como trabalhos musicais de artistas que passaram pelo palco do Itaú Cultural, como Cida Moreira, Luiz Tatit e Ava Rocha, além dos já mencionados e outros mais. Efemérides, como o centenário da música Tico-tico no Fubá, e trabalhos lançados pelo programa Rumos Itaú Cultural também figuram sonoramente nesta playlist.