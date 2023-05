Zeca Baleiro interrompe show após homem gritar 'Lei Rouanet'

O que era para ser mais um show de Zeca Baleiro, virou uma aula de explicação sobre o que é a Lei Rouanet. O caso aconteceu na Festa Literária de Penedo, em Alagoas, no último sábado (6).

O artista estava cantando diversos hits, e o público fazendo manifestações em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um determinado momento, Baleiro comentou sobre a importância de poder se manifestar politicamente.

Na plateia, uma pessoa, que parecia ser apoiador do opositor do atual presidente, gritou "e a Lei Rouanet?". O cantor, então, desceu do palco e foi ao encontro do homem para convidá-lo a subir e detalhar o que significava a lei, mas a pessoa não aceitou.

Sem papas na língua, Zeca começou a se chatear com o homem e até pediu para ele sair do show, caso quisesse.

"Venha falar sobre Lei Rouanet. Não sabe porra nenhuma, bicho. Cala a sua boca aí. Não sabe o que falar, não fala... Tem parente seu que foi beneficiado pela lei, porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Isso é ignorância sua, não sai falando isso por aí não... E pode se retirar do meu show, se quiser", disse.

A Lei Rouanet é a lei que incentiva à Cultura, sendo criada em 1991 para fomentar em todo o país, permitindo que produtores busquem investimentos privados para financiar iniciativas culturais. Com isso, as empresas ganham o direito de abater parcela do valor investido no imposto de renda.