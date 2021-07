Zeca Baleiro lança single duplo de forró

Zeca Baleiro lança nesta sexta-feira (9) um single duplo de forró, de sua própria autoria: Forró de Ilusão é só dele, enquanto Face é uma composição com Chico César e Itamar Assumpção (1949-2003). Nesta segunda, baleiro divide os vocais com Juliana Linhares.

As duas músicas foram gravadas antes do isolamento, e são conhecidas do público que frequenta o projeto Forró do Safadinho, que o músico maranhense apresenta desde dezembro de 2016 no Canto da Ema, tradicional casa da cultura nordestina em São Paulo. As músicas foram gravadas praticamente ao vivo com apenas um trio de forró e baixo, com pequenas interferências eletrônicas na pós-produção.

“Era para essas músicas serem lançadas próximas ao São João. Esse era o plano, mas por conta de outros compromissos, acabamos atrasando a finalização delas. Agora fica pras ‘festas julinas’, uma prorrogação das festas juninas, hoje comuns nos estados nordestinos”, brinca o artista. “A intenção do lançamento é manter a chama do projeto viva na cabeça e no coração do público”.

As canções farão parte do álbum de forró que Baleiro vem planejando a partir das apresentações na casa paulista, e ainda em fase inicial de produção. O disco terá parcerias com Anastácia, Targino Gondim, Oswaldinho, Vanessa Bumagny e Ortinho, uma parceria póstuma com Dominguinhos (e Fausto Nilo) e participações vocais de vários amigos e parceiros.