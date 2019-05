Zeca Baleiro promove sessão de autógrafos em Salvador

Divulgando seu 11º álbum autoral lançado, Amor no Caos, o Cantor Zeca Baleiro recebe fãs nesta quinta-feira (30), em sessão de autógrafos no Shopping Barra (Piso L4) das 20h às 22h. O disco também estará à venda no local.

Zeca ainda se apresenta em Salvador nesta sexta (31), às 21h, no Teatro Castro Alves com a turnê do novo disco. Acompanhado da banda formada por Tuco Marcondes, Fernando Nunes, Adriano Magoo, Pedro Cunha e Kuki Stolarski, o artista ainda promete algumas surpresas em sue repertrio para além das músicas inéditas presentes em seu novo CD:

“Estou há um tempo reunido com a banda preparando esse show, criação coletiva, do jeito que eu gosto. Pensei o show com algumas canções inéditas e algumas conhecidas mas rearranjadas, além de umas poucas releituras”, conta Zeca Baleiro.

Os ingressos para o show estão à venda na bilheteria do TCA, SAC’s dos shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido.

Serviço

O quê: Zeca Baleiro - O Amor no Caos

Quando: 31 de maio (sexta-feira), às 21h

Onde: Teatro Castro Alves

Classificação: 16 anos

Vendas: bilheteria do TCA, SAC's dos Shoppings Barra e Bela Vista e através do site www.ingressorapido.com.br

Valores: A à W – R$ 160,00 / R$ 80,00

X à Z6 – R$ 130,00 / R$ 65,00

Z7 à Z11 – R$ 100,00 / R$ 50,00