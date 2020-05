Zeca Camargo anuncia a saída da Globo após 24 anos

Com 24 anos de casa, Zeca Camargo irá deixar a TV Globo após não renovar o contrato. Em comunicado, a emissora disse que a decisão foi tomada em comum acordo.

"Em sintonia com as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado, a decisão da não renovação do contrato foi feita em comum acordo entre o apresentador e a empresa, que continuará de portas abertas para possíveis projetos, em todas as plataformas", diz a Globo, em nota.

Zeca se mostrou grato pelo período que passou na emissora. "Levo as melhores lembranças desta parceria de 24 anos. Nessa colaboração, celebro a chance preciosa que tive de trabalhar num lugar tão aberto às boas ideias, onde elas ganharam espaço e repercussão. Lá cresci e me desenvolvi com profissionais incríveis", disse.

Jornalista, Zeca começou na emissora em 1996, no "Fantástico". Na Globo, ele também apresentou o primeiro reality show do país, o "No limite", lançado em 2000.

Comandou ainda os programas ‘O Jogo’, ‘Hipertensão’ e "Vídeo show". Desde 2015, Zeca fazia parte do time à frente do ‘É de casa’, matinal que apresentou até o começo de maio, antes de sair de férias.