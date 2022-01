Zeca Camargo estreia game show na Band no mesmo horário do 'BBB 22'

Zeca Camargo estreia um game show nesta segunda-feira, 17, na Band, às 22h30. O horário da atração será praticamente o mesmo da estreia do Big Brother Brasil 22, na TV Globo. Com curiosidades, história e cultura pop, o programa 1001 Perguntas pretende conferir os conhecimentos gerais de três duplas. Quem acertar o maior número de respostas leva R$ 20 mil e continua na competição.



Sobre ser um formato muito conhecido do grande público, Zeca Camargo explica: "renovamos as maneiras de colocar as perguntas, de brincar com a emoção e, sobretudo, de fazer um jogo para que os telespectadores também possam participar. Apostamos em uma dinâmica mais rápida, muito conectada à cultura pop e aos assuntos que estão nas redes sociais".



O diretor do programa, Ignácio Iglesias, afirma que o objetivo é sair da tradicional competição de perguntas e respostas. "Teremos o povo brasileiro representado nos participantes. As duplas estarão aqui para se divertirem de alguma forma, pois o que mais importa é que elas passem um bom momento com a família e que as pessoas em casa também sintam que podem participar", enfatizou.



Zeca Camargo terá ajuda da jornalista Carla Bigatto, da BandNews FM, ao longo do game show.