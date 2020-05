Zeca Pagodinho canta para as mães

O Dia das Mães sempre foi uma festa. Do afeto, do paladar, do comércio... Este ano a data será ressignificada através das lives musicais que, com certeza, vão deixar o dia mais leve, animado e afetuoso. São várias, para diferentes gostos musicais e que começam a partir do meio-dia deste domingo (10).

Foi para homenagear sua mãe, Dona Irinéia, de 88 anos, que o sambista Zeca Pagodinho resolveu aderir à onda. “Para ela e para todas as mães”, afirmou Zeca, que conversou por telefone com o CORREIO de sua quarentena carioca. Zeca chegou a dizer que não faria lives, porque não tocava nenhum instrumento, e não teria quem o acompanhasse. Mas depois de dois meses no confinamento, voltou atrás, para nossa alegria.

“Estou com muita saudade da música, de cantar, dos aplausos. É o que gosto de fazer”, resume o artista, que resolveu atender aos pedidos dos fãs. A live, diz, também é uma maneira de incentivar as doações e ajudar aos mais necessitados. “A gente tem de fazer o nosso papel”, diz Zeca, que está confinado com parte da família. “Estou como um siri na lata, da sala pro quarto, do quarto pra cozinha”, brinca.

A apresentação terá 1h15 de duração e será transmitida pelo canal oficial de Zeca no YouTube. Ele estará acompanhado de cinco músicos, “todo mundo de máscaras e respeitando as distâncias”, para interpretar sucessos como Verdade, Deixa A Vida me Levar, Coração em Desalinho, Brincadeira Tem Hora e músicas do novo CD Mais Feliz. O show faz parte do projeto Especial Dias das Mães da Brahma.





Mais lives



Sábado (9)

17h - Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi farão o Festival do Dia das Mães Kibon. Serão três pocket shows, cada em sua casa. A live terá participação de Zizi Possi e apresentação de Mariana XimenesO objetivo é arrecadar fundos para o projeto Mães da Favela, iniciativa da Central Única das Favelas (CUFA). No YouTube

19h - O cantor Daniel Boaventura promete um repertório inédito, elaborado especialmente para ocasião, que marca seus dez anos de carreira. Será num estúdio, acompanhado de três músicos e com repertório que inclui Frank Sinatra, Elvis Presley, Barry White, Tom Jobim e Roberto Carlos. No YouTube, Instagram e Facebook

Domingo (10)

13h - Ao lado dos filhos e da esposa, Michel Teló anunciou fará sua primeira live neste domingo. “Que música você quer que eu cante para a sua mãe?”, pergunta o cantor em ação no perfil oficial dele no Instagram. A transmissão será no seu YouTube.

15h - Depois do grande sucesso de sua primeira live, Roberto Carlos comanda a terceira edição do projeto Em Casa, da Globo, com uma apresentação especial e afetiva que será transmitida na TV Globo, Multishow, Globoplay, GNT e YouTube

16h30 - Zezé Di Camargo e Luciano trazem para o mundo virtual a turnê Românticos Demais. A apresentação reúne sucessos como É o Amor, Dois Corações e uma História. YouTube

18h - Deste vez, Ivete Sangalo convidou o cantor Jão, além de outros artistas mantidos em segredo para nova live, que será transmitida em suas redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook e YouTube)

19h - A cantora Simone faz sua quinta live, num clima descontraído, cantando seus sucessos acompanhada de violão (que ela mesmo toca) ou com bases enviadas por músicos. No YouTube, redes sociais e no canal Arte1.