Zeca Pagodinho cogita sair do Brasil se País continuar 'do jeito que está'

Durante show em um camarote no Carnaval de São Paulo, o cantor Zeca Pagodinho disse que considera sair do Brasil. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo ela, Zeca pontuou que não gostaria de tomar a atitude, mas cogita a possibilidade. "Eu não quero ir embora daqui, mas, do jeito que está, eu penso em ir embora", teria dito ele.

Apesar do descontentamento político, Zeca Pagodinho disse não ter tomado conhecimento de manifestações realizadas no desfile do Rio de Janeiro. Na madrugada da sexta-feira, 22, para o sábado, 23, espectadores da arquibancada entoaram gritos de "Fora, Bolsonaro", enquanto quem estava nos camarotes xingou o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Ele não criticou os posicionamentos, dizendo apenas que não tem este tipo de comprometimento neste período do ano. "Eu uso o Carnaval para brincar, cantar, beber. Cada um tem um jeito de curtir", afirmou.

