Zeca Pagodinho para de beber por causa da covid-19: 'álcool só na mão'

O cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, compartilhou um vídeo nas redes sociais, nessa segunda-feira (23), com a sua rotina de quarentena em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio, após receber alta depois de ficar internado com a covid-19.

O vídeo foi filmado pela esposa do cantor, Mônica, e mostra o artista falando sobre os afezeres domésticos durante a recuperação e, claro, os novos hábitos, como ter parado de consumir bebidas alcoólicas durante esse período.

“Olha o que a pandemia fez comigo. Cheio de álcool, mas álcool só na mão!”, disse o cantor vestido com um avental e touca e próximo de uma mesa com bebidas.

O cantor ainda mostrou onde lava suas roupas e a louça. “Eu mudei, mas eu vou me vingar! Quando isso passar, vocês vão ver. Estão me estranhando, né?”, brincou Zeca.

Assista.