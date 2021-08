Zeca Pagodinho recebe alta e comemora: "venci a covid-19”

O cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, recebeu alta do hospital nesta quinta (19) e comemorou nas redes sociais. Ele havia dado entrada na unidade de saúde após testar positivo para covid-19.

Internado na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio, desde sábado (14), Zeca foi liberado pela pela equipe médica para continuar o tratamento em casa.

Em um vídeo publicado no Twitter, o sambista celebra ao lado de profissionais da saúde. “Então, ‘tô’ indo embora. Terminar o tratamento em casa. Levei 10 no pulmão, 10 no fígado, 10 em tudo”, brinca. Ele ainda mandou um recado incentivando a vacinação.

Os fãs comemoraram a notícia e prometeram até abrir uma ‘gelada’ em nome de Zeca. “Quem não abrir a gela hoje pra comemorar é maluco”, afirmou um internauta.