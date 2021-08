Zeca Pagodinho testa positivo para covid-19 e é internado no Rio

O cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, deu entrada na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio, neste sábado (14), após testar positivo para covid-19.

A unidade de saúde informou que o quadro médico do artista é estável e apresenta bom estado geral, com sintomas leves e sem necessidade de suporte de oxigênio. Ainda não há previsão de alta.

A assessoria de imprensa do cantor informou que o médico que acompanha o artista pediu para que ele fosse hospitalizado para melhor monitoramento, mas ele está bem e interagindo com a equipe médica.

Zeca já completou o esquema vacinal contra a doença no dia 9 de julho, quando foi imunizado com a segunda dose. As informações são da CNN Brasil.