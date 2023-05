Zeca se pronuncia após ter nome vazado em conversa com apostador: 'Quis desconversar'

O lateral direito Zeca, capitão do Vitória, gravou um vídeo nesta quinta-feira (11) para se posicionar depois que o nome dele apareceu em uma conversa com o empresário Bruno Lopez, que aliciava jogadores para participar de um esquema de manipulação envolvendo apostas esportivas, denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na operação Penalidade Máxima.

No depoimento publicado em sua conta no Instagram, Zeca afirma que não participou do esquema. "Eu não faço parte de nenhuma manipulação de aposta, de nada que vincula meu nome a apostas, estou bem tranquilo quanto a isso", disse.

"Eu vi que vazou um print de uma conversa, realmente teve essa conversa, essa pessoa me chamou no WhatsApp. Eu achei que era até coisa de empresário ou clube, algo interessado, mas me pegou de surpresa com essa mensagem infeliz e eu ali na mensagem disse que não ia jogar justamente porque eu queria desconversar para não ter esse tipo de erro, pra não ter esse tipo de conversa, pra acabar ali o papo", explicou Zeca.

O atual jogador rubro-negro foi abordado quando jogava pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, no ano passado. Bruno Lopez ofereceu R$ 70 mil para ele tomar um cartão amarelo no último jogo da temporada.

Zeca respondeu que não jogaria aquela partida, e Lopez pediu então uma indicação de outro jogador para participar do esquema. "Vou ver e te falo já", afirmou o defensor na conversa. Não há indício de que ele tenha recomendado algum atleta depois.

Veja o relato do jogador na íntegra: