Zeca valoriza ponto conquistado pelo Vitória fora de casa, mas lamenta tropeço

O Vitória abriu o placar no primeiro tempo do jogo contra o Avaí, no estádio da Ressacada, na noite deste sábado (27), mas caiu de rendimento após o intervalo e cedeu o empate aos 38 minutos do segundo tempo do duelo válido pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro.

Wellington Nem marcou o gol rubro-negro e Waguininho o dos donos da casa. Após o apito final, o lateral direito Zeca valorizou o ponto conquistado fora de casa, mas lamentou o tropeço amargado no final da partida.

"Acho que é sempre bom ganhar ponto fora de casa, mas a gente tinha os três pontos nas mãos praticamente. Eles não estavam atacando muito, um cruzamento ali e saiu o gol. Ficamos tristes, sim, claro. Queríamos os três pontos", afirmou o jogador, que foi poupado, começou no banco de reservas e entrou no intervalo após Railan passar mal.

Com o resultado, o Vitória foi a 19 pontos e se manteve na liderança da Série B. No entanto, o Leão pode perder a posição para Vila Nova e Criciúma, que jogam contra Ponte Preta e Mirassol, respectivamente, no domingo (28).

"Campeonato é duro, muito competitivo. Bom o ponto fora de casa, mas enfatizar que tomamos o gol no final, enfim, conversar com o professor, temos um grande jogo em casa e, em casa, temos que fazer os três pontos", completou Zeca. O Vitória volta a jogar na sexta-feira (2), às 21h30, quando enfrenta o Ituano, no Barradão.