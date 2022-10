Zelador de 35 anos é morto a facadas dentro de casa em São Marcos

Um zelador de 35 anos foi morto a facadas dentro de casa no bairro de São Marcos no final da noite da quinta-feira (20). Fábio dos Santos Teixeira foi achado morto já na madrugada de hoje.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 47ª CIPM foi até a Rua Santo Antônio de Pádua, na Vila São Francisco, depois da denúncia de que um homem ferido a faca estava no local. Ao chegar lá, eles encontraram Fábio ferido e ele foi socorrido por populares para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas acabou morrendo.

Vizinhos contaram à TV Bahia que Fábio foi atacado pela própria companheira, com quem tinha um filho de seis anos. Eles ouviram gritos por volta de meia noite. "Ela pedindo socorro, para poder socorrer ele, que ela tinha matado ele, assim ela falou. Aí quando a vizinhança acordou, que a gente adentrou a casa, ele estava entre a porta da sala e a da cozinha, caído, sangrando, com uma perfuração de arma branca", disse Claudiano de Jesus Oliveira.

Na hora do crime, dois familiares da mulher estavam também na casa no momento do crime, mas estariam dormindo.

A Polícia Civil diz que há indícios de autoria e a motivação ainda é apurada. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo de Fábio deve ser sepultado em Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia.