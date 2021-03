Zelador de zoológico fica gravemente ferido após ser atacado por panda gigante

Um panda gigante de um zoológico na Bélgica atacou um dos zeladores do local, deixando-o gravemente ferido no último sábado (20). O animal, chamado Tian Bao, conseguiu escapar de sua jaula e acessar um corredor de funcionários, onde ficou cara a cara com o funcionário.

Outros homens precisaram conter o panda gigante para resgatar a vítima, que foi levada ao hospital com ferimentos graves causados ​​por mordidas nos braços e pernas. Apesar disso, o zelador não corre risco de vida.

Nenhum visitante ficou ferido no ataque porque ele ocorreu em um corredor exclusivo para funcionários. Como Tian Bao escapou e acessou uma área de funcionários do zoológico ainda não está claro e está sendo investigado, informou o Brussels Times .

O porta-voz do zoológico, Mathieu Goedefroy, disse ao De Standaard: "O que é certo é que o panda nunca deveria ter sido permitido naquela sala".