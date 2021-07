Zelito e Adelmário fazem forró virtual hoje e amanhã

Zelito Miranda vai receber o sanfoneiro Eugênio Cerqueira na primeira edição do Forró no Parque, amanhã, às 15h, em seu canal no YouTube. Parte do show será em formato acústico, com o melhor do pé-de-serra. Zelito vai reencontrar pela primeira vez parte de sua banda desde o início da pandemia. “Estou muito emocionado em poder voltar tocar com minha banda, momento muito esperado, mesmo sendo live, é a certeza que a vacina está chegando para todos e logo voltaremos para os palcos”, disse Zelito Miranda. A Live Forró no Parque tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Sábado,10, 15h, YouTube de Zelito Miranda



Junho já passou, mas o forró continua: hoje, às 20h, Adelmário Coelho apresenta, ao vivo, em seu canal no YouTube, o show Meu São João é Assim. O forrozeiro vai fazer uma homenagem às mulheres com a música Adelmário com Elas, que terá a participação de Joyce França, Luana Ingry e Paulinha Oliveira. Adelmário, que tem 27 anos de carreira, lançou sucessos como O Neném, Anjo Querubim, Não Fale Mal do Meu País e Namorada Preferida. O cantor adiou sua apresentação por causa dos riscos que a covid apresentava e aguardou um momento seguro para isso: “Agora sim, com exame negativado e a certeza de que a minha banda, equipe e colaboradores diretos e indiretos estarão 100% seguros, vamos realizar a nossa tão sonhada live e convido a todos vocês para se divertir junto comigo e minhas convidadas especiais, dançar e curtir um forró gostoso ao som de grandes sucessos. Você vai relembrar algum São João que de alguma maneira marcou a sua vida".

Sexta-feira, 9, 20h, no YouTube de Adelmário Coelho