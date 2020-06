Zelito Miranda comanda a quinta live junina do CORREIO

Também conhecido como o Rei do Forró Temperado pelas misturas que costuma fazer em suas músicas, o cantor e compositor Zelito Miranda é a quinta atração das Lives de São João promovidas pelo CORREIO. O cabeludo, como os amigos mais íntimos o chamam, se apresenta nesta sexta (19), a partir das 19h, no canal do jornal no no YouTube do jornal.

Apesar de não ser um show com plateia, como todo forrozeiro gosta de fazer, Zelito compreende o momento e diz que, se depender dele, a vibe será a mesma: “Por ser uma live show, dentro desse novo normal junino, vai ter a mesma pegada, muita energia. A diferença real é a ausência da banda e do público, que serão virtuais, mas vai ter o mesmo clima do nosso show”, garante o músico, que já teve experiência como ator e tem trânsito livre com a nova e antiga geração de forrozeiros.

O repertório, conta, trará músicas de sua autoria, gravadas ao longo da carreira e de compositores que gosta, como Luiz Gonzaga, Genival Lacerda e Gilberto Gil. “Ele não poderia faltar nesse momento nostálgico”, afirma Zelito, citando canções marcantes do período como Sabiá, Severina Chique Chique, Roque do Jegue, Chevete da Ivete, Vem Morena, Espumas ao Vento, Tareco e Mariola e Refazenda.

Zelito Miranda em um carinho especial pelos festejos juninos: “Esse São João será de muitas saudades: da comida, das músicas, da bebida, mas acima de tudo, do espirito junino, da energia do povo, da dança, da fogueira, tudo isso faz bater um banzo antecipado, saudade do futuro, mas venceremos e sairemos mais positivados”.

Futuro

Quando a quarentena passar, Zelito pretende por em prática alguns projetos. “Com certeza farei um belo EP, com clips de todas as faixas. Continuarei também produzindo a live que faço aos sábados, às 15 h, no Instagram, desde o começo da pandemia”, garante.

A live, conta, é bem descontraída, alternando música e conversas sobre arte, dicas de livros e amenidades. Zelito diz que também lançará dois livros que estão prontos, e, claro, voltará aos palcos. “Quero trabalhar novos formatos de shows, usando todo esse conteúdo, principalmente releituras do meu trabalho musical. Tô ouvindo tudo de novo agora”, comemora.

Além de curtir a live de Zelito, o forrozeiro de plantão pode se solidarizar com a ONG Corrente do Bem, instituição que cuida de família carentes e que receberá as doações arrecadadas antes, durante e depois das apresentações. As doações podem ser feitas a qualquer momento e em qualquer valor.

Durante as transmissões, QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações. E quem não viu ou que rever as primeiras lives, elas seguem disponíveis no canal do jornal. O projeto começou no dia 5, com a banda Fulô de Mandacaru e seguiu com shows de Del Feliz, Estakazero e Flor Serena. Sábado acontece a última apresentação, de Adelmário Coelho.

Projeto Forró no Parque é destaque há doze anos na temporada junina

Com 16 discos e dois DVDs gravados, todos disponibilizados nas plataformas de música da web, Zelito Miranda tem uma longa história musical. Já se apresentou por todo o Brasil e até no exterior, tem muita história para contar.

Com vários momentos relevantes na carreira, ele diz que é difícil destacar o mais importante. No entanto, acha que foi um marco ter feito o Projeto Pixinguinha ao lado de Belchior, com um total de 27 shows por várias cidades do Brasil.

Zelito também destaca sua participação no Trio Elétrico Novos Bárbaros. “Foram momentos desafiadores”, resume. “Acredito que a minha decisão de encarar o forró foi outro momento super importante, até pelo lado pioneiro, pois fui o primeiro artista da Bahia a encarar o forró e virar o Rei do Forró Temperado, olhe que isso foi no meio do axé music, foi inovador, até engraçado, mas deu pé e estamos aqui na estrada forrozando, forrozando, forrozando”, brinca.

Zelito é também idealizador do projeto Forró no Parque, há 12 anos, um dos grandes sucessos da temporada junina. O evento já teve apresentações disputadas o Parque da Cidade, no MAM e no Pelourinho, onde estava acontecendo, aos domingos.





* Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil