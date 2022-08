Zelito Miranda é homenageado com lançamento de single inédito

Nesta terlça (30), data do aniversário do forrozeiro Zelito Miranda, será lançado em todas as plataformas digitais um single inédito dele interpretando a música Sobradinho (Sá & Guarabyra). Na canção, o rei do forró temperado fez um xote acústico, com solos de sanfona de Cicinho de Assis.

O clássico do cancioneiro nordestino foi transformado em uma obra contemporânea, atual. Gravada em 2017 a canção foi resgatada por Telma Miranda (esposa, produtora e empresária), que resolveu fazer essa homenagem póstuma no dia do aniversário do artista.