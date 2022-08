Zelito Miranda morre aos 68 anos

O cantor Zelito Miranda morreu na madrugada desta sexta-feira (12), em Salvador. Ele, que tinha 68 anos, estava em casa com a esposa, Telma Miranda, quando passou mal e veio a óbito. A notícia foi divulgada pelo Blog do Marrom.

A causa da morte foi problemas pulmonares. Segundo nota enviada à imprensa, o sepultamento do artista vai acontecer nesta sexta-feira (12), às 16h30, no cemitério Bosque da Paz.

Zelito, que tinha mais de 43 anos de carreira e 200 músicas no currículo, deixa três filhos, além da esposa.

Biografia

Zelito Miranda era natural de Serrinha, nascido em 1956. O cantor já passou pelo MPB, rock e até tocou no grupo Novos Bárbaros, nos anos 80, mas foi no forró que se encontrou e seguiu até os dias atuais, sendo conhecido como o 'Rei do Forró Temperado'.

Ele se tornou uma das maiores referências da música junina na Bahia, inclusive, se tornando o pioneiro nos ensaios de forró em casas noturnas de Salvador. Gravou um disco que chamava de MPN (Música Popular Nordestina), conseguindo seguir com a cultura de Luiz Gonzaga em sua carreira.