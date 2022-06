Zelito Miranda recebe Bailinho de Quinta e Flor Serena no Forró do Parque

Neste domingo (12), Dia dos Namorados, Zelito Miranda promente um a ediçã especial do vai ter Forró no Parque no Pelourinho, o Forró dos Namorados. Neste dia, o forrozeiro vai receber as bandas Bailinho de Quinta e Flor Serena. O anfitrião aproveita a oportunidade para apresentar a nova música Nasci Pra Cantar, que fez com Rafael Junior em homenagem a João Gilberto e Jackson do Pandeiro. Esta é a última edição do projeto em 2022.

A abertura da festa, marcada para começar às 11h, fica por conta do cantor, compositor e instrumentista baiano Verlando, que faz uma releitura intimista de clássicos do forró. O Bailinho de Quinta incrementa o som com sanfona, zabumba e triângulo para acompanhar o repertório de galopes, arrasta-pés, baião e muito forró.

Serviço - Projeto Forró no Parque Zelito Miranda - O Rei do Forró Temperado, com Bailinho de Quinta e Flor Serena | domingo (12), 11h, no Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho | Gratuito