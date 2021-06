Zezé Di Camargo compra cota de iate de luxo avaliada em R$ 2,5 milhões

O cantor e compositor Zezé Di Camargo comprou uma cota do iate de luxo Ferretti 80 Luxury, maior barco compartilhado da América Latina. De acordo com informações do jornal O Globo, a embarcação é avaliado em cerca de R$ 8 milhões. Ainda segundo a publicação, a cota comprada pelo cantor sertanejo custou aproximadamente R$ 2,5 milhões.



O iate de 24 metros, e conta com mobília de luxo, sala de estar e quatro suítes, além de ambientes destinados aos tripulantes.O Ferretti 80 Luxury pertence à empresa Iate Marine, que oferece cotas para embarcações de luxo compartilhadas. O barco está ancorado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.A cota comprada pelo sertanejo inclui benefícios como serviço a bordo, presença de um chef de cozinha, manutenções, revisões e marinheiro exclusivo.Zezé divide iate de luxo com outros três cotistas. No último dia 12, Zezé di Camargo ficou noivo de Graciele Lacerda.